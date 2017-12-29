Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг группе журналистов источник в МИД республики.

«Наш министр провел телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном», — сказал источник, не уточнив подробности переговоров.

По данным газеты Sabah, стороны, скорее всего, обсудили снятие ограничений на выдачу неиммиграционных виз в своих странах. В четверг Анкара и Вашингтон возобновили в полном объеме оказание визовых услуг.

Между тем пресс-служба Госдепартамента заявила, что турецкая сторона пообещала информировать «заблаговременно, если правительство Турции намерено в будущем подвергать задержанию или аресту» кого-либо из нанятых на месте сотрудников американских дипмиссий. Однако посольство Турции в Вашингтоне заявило со своей стороны, что Анкара «не предоставляла США каких-либо гарантий», касающихся тех сотрудников американских дипломатических миссий, в отношении которых ведется расследование.