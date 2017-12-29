Журнал Variety назвал самые недооцененные фильмы 2017 года — ленты, которые не стали хитами американского кинопроката.

Как передает «Газета», в список вошло 13 картин, в том числе фильм Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» с Николь Кидман и Колином Фарреллом.

Также в перечне представлен призер Каннского кинофестиваля «120 ударов в минуту» Робена Кампийо.

Кроме того, в список попали «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер, «Битва полов» с Эммой Стоун и Стивом Кареллом, «Сильнее» с Джейком Джилленхолом и Татьяной Маслани.

Среди других лент – «Ферма «Мадбаунд», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «Их звездный час» и «На пределе».