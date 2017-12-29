Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group приобретет около 20% американской компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно ее данным, SoftBank Group победил в тендере на право купить ценные бумаги Uber, которые принадлежат группе инвесторов и сотрудников американской компании. Срок действия их предложения истекает в четверг в 23:00 мск. Японский конгломерат настроен в конечном счете снизить количество покупаемых акций с 20% до 15% — так, чтобы оставшиеся пять процентов могли приобрести другие инвесторы, участвовавшие в тендере.

Согласно публикации, общая стоимость Uber оценена в $48 млрд по сравнению с недавними рыночными выкладками (около $70 млрд). Это значит, что SoftBank Group купит долю американской компании со скидкой почти 30%, информирует ТАСС.