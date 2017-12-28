Турецкий суд вынес решение заключить под арест еще одного человека, причастного к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил в четверг телеканал NTV.

Как передает ТАСС, по его данным, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом при Управлении безопасности Анкары задержали Мустафу Тимура Озкана, организатора выставки, на которой был убит Карлов. После допроса он был доставлен в суд, где против него вынесли обвинительный приговор в «соучастии в умышленном убийстве».

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.