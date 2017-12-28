Полиция Тегерана больше не намерена арестовывать женщин, не соблюдающих правила дресс-кода, введенного после Исламской революции 1978–1979 годов.

Как рассказал агентству Associated Press глава тегеранской полиции генерал Хоссейн Рахими, женщин, одетых не по правилам исламского дресс-кода, больше не будут задерживать и направлять в специальные центры. Также против них перестанут возбуждать уголовные дела.

Между тем, по данным иранских СМИ, нарушительницам все же придется посещать лекции в полиции. К тому же при систематическом нарушении правил ношения одежды власти будут инициировать судебные разбирательства.

Как передает «НТВ», в последнее время женщины в Иране позволяют себе гораздо больше свободы в выборе одежды. В частности, вместо традиционной длинной чадры темного цвета, они носят манто выше колена с надетыми под него брюками. А вместо плотного платка, скрывающего волосы, надевают свободную шаль.