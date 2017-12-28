Один из самых разыскиваемых джихадистов Франции Тома Брануин был схвачен сирийскими курдами в Сирии.

Как передает «Лента», 36-летний Брануин связан с французской джихадистской ячейкой, в которую также входит Мохаммед Мерах, убивший семь человек в Тулузе в 2012 году.

Брануин был схвачен вместе с еще двумя новообращенными в ислам 10 дней назад на северо-западе Сирии.

В 2006-м Брануина с вместе другим французским джихадистом арестовали сирийские солдаты на пути в Ирак. Преступника передали французским властям и приговорили к шести годам заключения. После выхода на свободу джихадист вновь отправился воевать за «Исламское государство» в Сирию вместе со своей женой и детьми.

Около 1,7 тысячи французских граждан присоединились к ИГ с 2014 года, 278 из них были ликвидированы, 302 вернулись во Францию.