Рамзан Кадыров признан лучшим блогером года по версии «Медиалогии». В этом году его индекс цитируемости составил 6 558,9 пунктов. Ближайшего преследователя, мэра Москвы Сергея Собянина, глава Чечни обогнал более чем на 2 тысячи пунктов, Марию Захарову и Алексея Навального — примерно в два раза.

Конечно же, лучший блогер не мог не прокомментировать свою победу в социальных медиа. В Teleram Рамзан Кадыров подчеркнул, что это признание особенно важно на фоне блокировки его аккаунта в Instagram и Facebook. В этих социальных сетях у главы Чеченской Республики было около 4 миллионов подписчиков. Среди них третье место занимали граждане США. И каждый день количество интересующихся деятельностью лучшего блогера страны росло на 3-4 тысячи человек. Большинство из них — европейцы.

— Власти США это знали, — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram. — И поэтому мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше. Мой товарищ говорил, что в скором времени я попаду в списки какие-то и США заблокируют меня. Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Но они сами поставили крест на своей демократии.

Как передает «Комсомольская Правда», новоиспеченный победитель отметил, что, несмотря на трудности, его решительность как никогда сильна и велика.

— Но нас не остановят — мы на правильном пути. Мне приходят тысячи писем в Телеграм, Mylistory (новая чеченская социальная сеть — Прим.) со словами поддержки. Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской Республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в Вконтакте, Mylistory, Twitter. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами, — резюмировал Рамзан Кадыров.

Напомним, что глава Чечни становится лучшим блогером России уже в четвертый раз подряд. До этого «Медиология» не вела подобной статистики. Кроме того, согласно статистике того же ресурса, Кадырова в этом году чаще других глав регионов России упоминали в социальных сетях. В соперниках снова Собянин, который смог обойти лучшего блоггера лишь в феврале, апреле, мае и июне. В оставшиеся 8 месяцев пальма первенства принадлежала главе Чечни.