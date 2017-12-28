Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента республики.
Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы президента.
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента республики.
Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы президента.
Дата: 2017/12/28 21:45
Раздел: Мир
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