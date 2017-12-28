Раньше в университетах уделялось внимание риторике, сказал на собрании Языковой комиссии президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде.

Как передает Тренд, по его словам, раньше более серьезно подходили к использованию азербайджанского языка и разговорной речи в школах.

Ализаде сказал, что молодежь не уделяет должного внимания культуре речи.

«Иногда жалуются, что ведущие разговаривают неграмотно. Единственный способ борьбы с этим – улучшение преподавания», — сказал президент НАНА.