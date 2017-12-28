Аппараты торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики, функционирующих в иностранных государствах, включены в структуру Министерства экономики.

Как сообщает АПА, в связи с этим сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений в указ президента Азербайджанской Республики № 111 от 20 февраля 2014 года «О внесении изменений в указ президента Азербайджанской Республики № 504 от 28 декабря 2006 года «О мерах в связи с обеспечением деятельности Министерства экономики Азербайджанской Республики и совершенствованием деятельности Министерства экономического развития Азербайджанской Республики».

В полномочия Министерства экономики включено материально-техническое и финансовое обеспечение аппаратов торговых представителей в функционирующих в иностранных государствах посольствах и консульствах Азербайджанской Республики.