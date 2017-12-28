Средневзвешенный инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2018 год составит 60,67 млрд. манатов.

Как передает АПА, в соответствии с программой использования средств Госнефтефонда на 2018 год, основной целью инвестиционной политики ГНФАР в следующем году является получение максимальной доходности в условиях низкого риска капитальных потерь. Базовой валютой инвестиционного портфеля ГНФАР определен доллар США. Согласно программе, инвестиционный портфель на 50% будет сформирован из активов фонда в долларах США, 35% — в евро, 5% — фунтах стерлингах, 10% — прочих валютах.

По условиям, максимум 60% инвестиционного портфеля фонда должно быть в течение 2018 года размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% — в портфельные акции, до 10% — в недвижимость, до 5% — в золото.

Для обеспечения ликвидности Госнефтефонда, своевременного исполнения предусмотренных расходов, фонд должен постоянно держать в высоколиквидных краткосрочных денежных инструментах сумму эквивалентную не менее 100 млн. долларов.