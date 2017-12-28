Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в четверг утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2018 год.

Как передает Тренд, согласно утвержденному бюджету, доходы SOFAZ на 2018 год определены на уровне 11 559 956,2 тысячи манатов, расходы — 9 730 221,8 тысячи манатов.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана прогнозируются в размере 9 723 786,1 тысячи манатов, поакровые платежи — 3,612 миллиона манатов, доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана — 16,34 миллиона манатов.

Кроме этого, доходы фонда от размещения и управления активами предусмотрены в размере 1 042 046,1 тысячи манатов, бонусы, выплаченные инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, — 774 172 тысячи манатов.

В структуре расходов фонда наибольшую часть составят трансферты в госбюджет — 9,216 миллиарда манатов.

Расходы на улучшение жилищных условий беженцев предусмотрены в размере 200 миллионов манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы — 90 миллионов манатов, в рамках финансирования проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс — 176 128 тысяч манатов, расходы на финансирование Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах — 16 218 тысяч манатов.

Расходы по управлению фондом утверждены на уровне 31 875,8 тысячи манатов.

При этом, согласно смете расходов по управлению Госнефтефондом в 2018 году, 9 412 288 манатов придется на оплату труда, расходы на закупку товаров и услуг составят 5 276 520 манатов, на гранты и другие выплаты — 682 360 манатов.

Расходы на пенсии и соцвыплаты предусмотрены в размере 65 тысяч манатов, на покупку нефинансовых активов — 6 034 460 манатов, еще 10 405 172 маната приходится на другие расходы.