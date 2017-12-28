В Низаминский район Баку назначен новый прокурор.

Как сообщает АПА, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Закир Гаралов.

Согласно приказу, заместитель начальника следственного управления по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Парвиз Ибаев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность прокурора Низаминского района.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил факт.

П.Ибаев является сыном известного судьи Мансура Ибаева.

Напомним, что отстраненный от должности некоторое время назад прокурор Низаминского района Агшин Зиядов был назначен начальником Службы Пробации Министерства юстиции.