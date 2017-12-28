Общественности представлена модель изменений, касающихся вступительных экзаменов в университеты и выпускных экзаменов в 2019/2020 учебном году. Однако для применения новшеств необходимо внести изменения в закон «Об образовании», провести правовое регулирование, учесть вопросы финансирования, сказала агентству Trend председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, модель выпускных и вступительных экзаменов изменена, а вопрос финансирования экзаменов остается предметом обсуждения.

Председатель отметила, что в 2018/2019 учебном годусерьезные изменения в правила вноситься не будут.

Аббасзаде также подчеркнула, что при Государственном экзаменационном центре будет создан Центр карьерного развития, который будет предоставлять платные услуги.

«В связи с тем, что услуги в Центре карьерного развития будут предоставляться в индивидуальной форме, они будут платными. Но если эти услуги будут предоставляться в рамках проекта для определенной категории и для этого будут выделяться финансовые средства, то услуги будут бесплатными», — сказала Аббасзаде.

Следует отметить, что с этого года участие во вступительных экзаменах в высшие и средние специальные учебные заведения стало платным.

Тарифы на платные услуги с классификацией по девяти группам, связанные с поступлением в эти учебные заведения, определены в размере 10-100 манатов в зависимости от экзамена.

За счет государственного бюджета оплачивается сумма, необходимая для участия граждан Азербайджана в выпускных экзаменах общеобразовательных учреждений, а также впервые сдающих экзамены в средние специальные учебные заведения и на уровень бакалавриата высших учебных заведений (базовое образование по медицинскому образованию).

Тарифы на платные услуги с классификацией посеми группам, связанные с поступлением на госслужбу, определяются в размере 10-110 манатов.

Председатель Совета директоров добавила, что существует разница между объявленными вакансиями госслужбы и количеством кандидатов, успешно прошедших конкурс. Число вакантных мест превышает число кандидатов.

Аббасзаде подчеркнула, что лучшие результаты на тестовом этапе по приему на госслужбы были показаны по информатике, логике и азербайджанскому языку.

Аббасзаде отметила, что государственными органами к этапу собеседования была представлена 1461 вакансия по типам А и В административных должностей.

«В резервный список включены 313 кандидатов, которые прошли конкурс, но не были назначены на вакантные должности. В следующем году будет объявлено о проведении собеседования по исполнительно-административной должности (тип В)», — сообщила председатель.