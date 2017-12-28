Американские силы должны покинуть территорию Сирии после полной ликвидации террористов в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности, — а до этого осталось совсем недолго», — цитирует Интерфакс Лаврова.

Он также отметил, что вызывают удивление слова главы Минобороны США Джеймса Мэттиса о намерении США остаться в Сирии до «достижения прогресса в политическом урегулировании».

«Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьётся нужного ему результата. Так дела не делаются… СБ ООН не санкционировал деятельность США или ведомой ими коалиции в Сирии, и законное сирийское правительство их к себе тоже не приглашало», — добавил российский министр.