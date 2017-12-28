Председатель правления ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Рауф Велиев встретился в Баку с российской делегацией во главе с генеральным директором ОАО «Московское речное пароходство» Константином Анисимовым.

Как сообщили АПА в ЗАО, по итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе с использованием нового круизного пассажирского судна проекта «Петр Великий». В ходе встречи гости отметили большие туристические возможности Баку. С этой точки зрения организация морских круизов привлечет в Азербайджан больше туристов. В свою очередь Р.Велиев сказал, что данный проект позволит привлечь туристов из стран ЕС, США, Австралии, Китая и других регионов мира.

Согласно подписанному меморандуму, до конца 2019 года начнутся морские туры российского круизного лайнера «Петр Великий» в Баку. Меморандум предусматривает совместную деятельность по изучению и выработке оптимальных маршрутов круизных пассажирских судов, таких как порты Черного моря — внутренние водные пути РФ — Астрахань — порты Каспийского моря; Москва — Баку; Астрахань — Махачкала — Баку; Баку — Энзели — Ноушехр — Туркменбаши — Актау — Астрахань и другие.