Баку готов предоставить широкую автономию Нагорному Карабаху и обеспечить гражданские права местного армянского населения.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам — заведующий отделом Али Гасанов в интервью израильской газете «The Jerusalem Post».

«Мы готовы к определенному компромиссу и конструктивному решению проблемы. В этой связи, считаем основным путем устойчивого, продуктивного и справедливого урегулирования конфликта является предоставление нагорно-карабахскому региону более широкой автономии в составе Азербайджана, гарантию на полное обеспечение гражданских, социально-экономических, культурных прав проживающего там армянского населения в соответствии с законодательством Азербайджана и норм международного права», — отметил А.Гасанов.

Помощник президента подчеркнул, что при урегулировании карабахского конфликта необходимо соблюдать нормы международного права.

«Армения должна безоговорочно вывести свои оккупационные войска с территории Азербайджана, территориальная целостность и суверенитет нашей страны должна быть восстановлены, беженцы и вынужденные переселенцы возвращены в свои дома», — отметил он.