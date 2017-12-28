Сегодня день рождения выдающейся певицы Азербайджана, народной артистки, депутата Милли Меджлиса Зейнаб Ханларовой.

Народной артистке исполняется 81 год.

Зейнаб Ханларова родилась в 1936 году в Баку. В 1956 году окончила Бакинскую педагогическую школу им. М. А. Сабира, а в 1961 году — Бакинское музыкальное училище им. А. Зейналлы.

С 1961 года является солисткой театра оперы и балета. В операх У. Гаджибейли «Лейли и Меджнун», «Асли и Керем» она исполнила образы Лейли и Асли. Большое место в ее репертуаре занимают мугамы, теснифы, азербайджанские народные песни, авторские песни, песни восточных народов.

З. Ханларова является первой исполнительницей мугама «Джахаргях» среди женщин. Она является автором ряда песен, выступала с концертами во многих странах мира.

З. Ханларова на протяжении длительного времени является депутатом Милли Меджлиса Азербайджана.

В 1975 году была удостоена звания народной артистки Азербайджана, в 1980 – народной артистки СССР. З. Ханларова является лауреатом государственной премии СССР. Она награждена орденом «Шохрат».