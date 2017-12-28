Бывшей заведующей отделом гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фатме Абдуллазаде запрещен выезд из страны.

По информации «Модерн.az», причиной этому является присвоение ей крупной суммы денег. Так, Ф.Абдуллазаде задолжала экс-министру налогов Фазилю Мамедову 1 млн долларов. Ф.Абдуллазаде отказывалась возвращать долг, говоря, что у нее «нет возможности». Как отмечает интернет-издание, экс-министр понял, что не сможет забрать деньги у Абдуллазаде, но не стал обращаться в суд.

Вместе с тем глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов опроверг данную информацию. В комментарии сайту Qafqazinfo он отметил, что публикации СМИ не соответствуют действительности.

Ф. Абдуллазаде была отстранена от должности заведующего отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента в июне 2017 года.