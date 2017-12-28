С 15 по 22 декабря в Минске проходил VIII Международный Рождественский оперный форум. За прошедшие годы Минский форум вырос до масштабного культурного проекта, прочно утвердился в ряду значительных культурных событий Беларуси и приобрел международную известность и признание. Рождественский форум является грандиозным праздником оперы.

Ярким завершающим аккордом многокрасочной звуковой палитры форума стал Гала-концерт, состоявшийся 22 декабря, с участием звезд мировой оперы из 15 стран мира, где выступили не только уже полюбившиеся белорусским зрителям солисты, но и новые голоса мировой оперы.

По рекомендации руководства Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета на этом форуме принимали участие ведущие солисты оперы — Народный артист Азербайджана Азер Зейналов, заслуженные артисты республики Афаг Аббасова и Ильхам Назаров. Следует особо отметить, что только Азербайджан был представлен на Гала-концерте тремя вокалистами. Белорусские музыкальные критики высоко отзывались в прессе о профессиональном уровне азербайджанских певцов , отмечая их как украшение Гала-концерта. Ведущие белорусские СМИ отмечали, что выступление азербайджанских оперных певцов оставили у зрителей много ярких, позитивных эмоций и незабываемых впечатлений.

По завершении Гала-концерта азербайджанские вокалисты получили от руководства Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси приглашение на участие в различных творческих проектах и спектаклях театра.