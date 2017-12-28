Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции системы водоснабжения и канализации в поселках Сабунчи, Маштага Сабунчинского района, а также Амирджан, Бюльбюля и Гарачухур Сураханского района города Баку».

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Открытому акционерному обществу «Азерсу» выделено 3,73 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанном в настоящем распоряжении, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.