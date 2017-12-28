Говорят, что нет более святого дела, чем достойное сохранение памяти о великих предках. Но события последнего времени, к сожалению, показывают совсем обратное.

Не так давно сначала в социальных сетях, а затем в СМИ был поднят вопрос о разрушении виллы Гаджи Зейналабдина Тагиева. Были опубликованы и широко растиражированы фото-материалы, видеоролики, отснятые журналистами. Общественность призывала госструктуры заняться этим вопросом, пока еще не поздно, но то ли З. Тагиев являлся предком недостаточно достойным, либо наши госструктуры, которые обязаны были вплотную заняться этим вопросом, перестраховываются в очередной раз — неизвестно от чего.

По словам главы государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закира Султанова, согласно распоряжению Кабинета министров N132 от 2001 года мардакянская вилла Тагиева внесена в реестр охраняемых историко-архитектурных памятников Азербайджана. Мне известно, в каком ужасном состоянии она сейчас находится. После того как оттуда выселили семью Тагиева, в особняке сначала был размещен военный госпиталь, а с 1955 года его передали в ведение Минздрава. Там располагалась администрация туберкулезного диспансера N2, а позже 9-й специализированной больницы. В 2009 году администрация клиники переехала в построенное на во дворе виллы новое здание, и дом Тагиева с тех пор пустует.

Сейчас там живут четыре семьи беженцев, а часть дома территории и 25 соток территории переданы потомкам Тагиева. Тем не менее основная часть бывшего имения находится на балансе бакинского управления здравоохранения Минздрава страны. По закону ответственность за сохранность памятников несут структуры, на балансе которых состоит объект исторического значения, то есть балансодержателя или арендатора. Так что ответственность за сохранность виллы Тагиева несет Минздрав. И возглавляемое Закиром Султановым ведомство осуществляет только контроль.

По словам З. Султанова, пока состояние дома Тагиева в поселке Мардакян позволяет его реставрировать, и этот вопрос обсуждался в Министерстве культуры и туризма, министр в курсе этой проблемы. Так же этот вопрос поднимался З. Султановым и перед руководством Бакгорздрава, где ответили следующее: «Это здание не используется, и мы предложили передать его в распоряжение Госкомитета по имуществу. А Госкомимущества может, в свою очередь, передать виллу структуре, которая имеет возможность провести реконструкцию».

Все упирается в юридические нормы. Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана не может реставрировать здание, которое находится не на их балансе. И заставить Минздрав приводить в порядок этот объект тоже вне полномочий госслужбы, ибо она не может вмешиваться в дела собственника. Кроме того, у нас нет ресурсов для восстановления памятников (haqqin.az).

И пока госструктуры открещиваются бюрократическими проволочками, неравнодушные граждане страны – интеллигенция, научные работники, да и просто среднестатистические азербайджанцы, не отмеченные никакими званиями и титулами кроме одного самого важного и главного – ПАТРИОТ – горячо выразили свое желание самостоятельно помочь в деле восстановления разрушающейся виллы.

Ученый-исследователь наследия Гаджи Зейналабдина Тагиева, доктор философии по истории Фархад Джаббаров направил письмо Президенту страны и его супруге с просьбой принять личное участие в деле восстановления части нашего культурного наследия. В письме Ф. Джаббаров отметил, что в упадке в настоящий момент не только вилла З. Тагиева в пос. Мардакан, но и созданная З. Тагиевым ткацкая фабрика на Зыхе, которую до сих пор называют «комбинатом Тагиева», рыбозавод в Нефтчале. Все три задания являются памятниками истории, национальной традиции благотворительности и зарождающейся национальной промышленности.

Ректор Бакинской музыкальной Академии Фархад Бадалбейли, выступая за восстановление виллы З. Тагиева, в свою очередь отметил, что там же, в Мардакяне, приходит в запустение, постепенно разрушаясь, другой знаменитый особняк, которому прежние владельцы дали название Зеленый сад, а старые бакинцы, благодаря особенностям архитектурного решения, до сих пор называют Qoşa Qalayçalı.

Загородная вилла когда-то принадлежала деду Ф. Бадалбейли — известному нефтепромышленнику Таги бею Сафаралиеву. Замечательное строение, внесенное, между прочим, в реестр памятников истории, находится сегодня в жутком состоянии, а знаменитый «зеленый сад» сохнет на корню.

Известный писатель Натик Расулзаде также выразил возмущение недостойным отношением к памяти человека, столько сделавшего для своего народа и, прежде всего, молодежи.

Инициативу восстановления виллы поддержала и директор музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы.

В социальных сетях звучали призывы к сборам средств для реставрации виллы З. Тагиева, столь упорно (и странно) игнорируемой высокими чинами Министерства культуры.

Понятно одно: в силу соответствующего законодательства ни одно ведомство, в том числе и то, на чьем балансе состоит исторический объект, не имеет права самостоятельно его ремонтировать. Это становится возможным только после того, как Минкультуры предложит свой утвержденный и разработанный проект. Но дозвониться до этого ведомства журналистам так и не удалось: телефоны стабильно отключены, а записаться на прием к министру просто нереально.

Происходят парадоксальные вещи: из списка реестра памятников архитектуры вычеркиваются объекты культурного наследия, которые впоследствии разрушаются под эгидой Плана застройки Баку — невзирая на возмущение общественности, письма руководству страны, многочисленные петиции и воззвания. Город застраивается шикарными фешенебельными отелями и спортивными объектами, проводятся грандиозные спортивные мероприятия. А как же память о предках, на которую у Министерства культуры, как выяснилось, нет ни времени, «ни средств»? Неужто был прав народный артист Фуад Поладов, когда произнес горькую фразу о том, что «у нас нет Министерства культуры, есть только Министерство туризма»?

Конечно же, мы понимаем, что господина министра А. Гараева больше заботит вопрос – на сколько процентов заполнены отели перед Новогодними праздниками в Баку. Говорят, что надежда умирает последней, и потому мы все очень надеемся на то, что наследие нашего великого предка не будет лежать в руинах из-за жажды наживы, равнодушия и бюрократии, которая так свойственна государственным чиновникам. Мы надеемся на то, что письма, направленные на имя Президента и его супруги дойдут до адресатов и меры будут приняты. Пока еще не стало слишком поздно…

Но, с другой стороны, почему все вопросы, которые упорно игнорируют госчиновники, должен решать Президент Алиев, у которого и так забот немало? Почему Президент Алиев должен доделывать работу «слуг народа» и доводить ее до логического конца? Не проще ли разогнать этот прогнивший от бюрократии аппарат и провести в этой области новаторские реформы, в результате которых всем нам будет гораздо спокойнее жить?

А пока – больно и обидно: заслуги нашего великого соотечественника — первого азербайджанского нефтяного магната, одного из крупнейших меценатов в истории Азербайджана, знают не только на его исторической родине, но и далеко за ее пределами. Но чем отплатили ему потомки? Забвением? Равнодушием? Цинизмом?

Когда-то Зейналабдин Тагиев сказал прекрасную фразу о том, что отец и мать его были бедными людьми и не смогли дать ничего, кроме своей любви и ласки, и потому за все хорошие качества, которыми З. Тагиев обладал, он был обязан своим бедным родителям. И как нельзя более уместно отметить, что уровня З. Тагиева сегодня не достиг ни один азербайджанский олигарх – несмотря на мишурный блеск золота и шуршание водопада долларов. Потому что надо быть беззаветно влюбленным в свою Родину и жертвовать многим во благо ее, а не использовать Родину и народ в качестве объекта наживы.

Minval.az обращается ко всем соотечественникам, имеющим финансовые возможности, в том числе к соотечественникам, живущим за пределами Азербайджана: вместе мы – сила! Только объединив усилия, мы сможем спасти память нашего великого мецената. Когда-то Зейналабдин Тагиев вкладывал средства в нравственное и интеллектуальное развитие своих соотечественников. Наша задача сегодня – сохранить благодарную память о нем и его светлых делах, совершенных во имя азербайджанского народа. Пока еще не стало слишком поздно…

Яна Мадатова

Minval.az