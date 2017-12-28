29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Подует юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 9-13°, в Баку ночью 5-7°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет слабый туман. Подует западный ветер, который кое-где усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.