В январе следующего года будет дан старт очередному процессу переселения людей на «Советской».

Как сообщает АПА, об этом сказал первый заместитель главы исполнительной власти Ясамальского района, председатель Комиссии переселения, созданной при Исполнительной власти Самед Исламов.

С.Исламов сказал, что первый этап переселения на «Советской» был завершен в августе этого года, 4300 семей были переселены из этой улицы, благоустроена большая территория: «На новом этапе ведется работа по оформлению документов, касающихся переселения. В январе следующего года будет осуществлено переселение еще 2 тысячи домов».