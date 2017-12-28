В турецком городе Коджаэли трагически погиб 27-летний азербайджанец Сеидали Салимов, будучи зажатым в приведенном в действие дробильном миксере.

Трагический инцидент произошел в районе Гебзе, где С. Салимов был рабочим на одной из фабрик, сообщило турецкое агентство İhlas.

В то время как молодой человек чистил миксер, другой рабочий по неосторожности запустил машину в действие, и Сеидали оказался зажатым в нем.

Заметившие это рабочие вызвали на место происшествия бригады медиков и спасателей, однако, к сожалению, спасти жизнь Сеидали Салимова не удалось, он скончался на месте.

Районная прокуратура Гебзе ведет расследование произошедшего.

С.Салимов был выпускником Бакинского Славянского Университета.

«В Турции трагически погиб один из моих ярких студентов СЕИДАЛИ. Он был таким одаренным парнем. Человеком со стержнем. Я особенно уважала его за то, что он полез в пекло еще не погашенного пожара в соседнем от них доме, поднялся на 11-й этаж и спас людей, несмотря на угар и жуткие условия. Как жаль, что ему не удалось трудоустроиться на Родине и бедолаге пришлось поехать в Турцию в поисках работы. Журналист с высшим образованием работал там рабочим и погиб, попав в мясорубку!!!((( Такая страшная смерть! За что?(((( Allah rəhmət eləsin…», — написала на своей странице в Facebook заслуженный журналист, завкафедрой журналистики БСУ Шелале Гасанова.