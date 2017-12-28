«Мы находимся на финишной прямой по созданию фармацевтического предприятия Беларуси на территории Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

«Планируем в начале следующего года подписать документы о создании предприятия, а со второй половины приступить к его строительству. Ориентировочно, подобные предприятия строятся на протяжении 2 лет», — заявил посол.

Он отметил, что вопросы финансирования данного завода будут обсуждаться на встречах: «Это может быть и долевое, и полное финансирование со стороны Азербайджана».

«Речь идет о современных противоопухолевых препаратах, идет конструктивное обсуждение с азербайджанскими специалистами. У нас есть опыт, кадры, технологии. Финансирование – вопрос вторичный. Производимые препараты должны быть международно востребованные, чтобы смогли поставляться на рынки третьих стран», — заявил Г. Ахрамович.