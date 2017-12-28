Начальник Северного регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, руководитель штаба по поиску пропавших альпинистов Шахин Мирзаев рассказал о ходе поиска.

Как отметил Мирзаев в интервью Qafqazinfo, в настоящее время поисковые мероприятия продолжаются:

«Я сейчас нахожусь на горе. К поискам привлечены вертолеты. Тут высота снежного покрова составляет полметра, трудно найти следы. Ежедневно выпадает снег, горные вершины давно уже осмотрели. Кроме сотрудников МЧС к поискам привлечены альпинисты».

Вместе с тем, по словам руководителя клуба «Gilavar» Зии Гасымова, поиски ведутся на высоком уровне с участием специалистов соответствующих структур:

«Были обнаружены некоторые следы, но мы еще не знаем, принадлежат ли они пропавшим альпинистам, или нет. В течение дня информация будет уточнена и обнародована».