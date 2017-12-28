Официальный Баку осуждает ракетные удары из Йемена по Саудовской Аравии.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан осуждает ракетные удары по Саудовской Аравии», — сказал Х.Гаджиев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, подобные негативные инциденты могут способствовать росту напряженности в регионе. «Для обеспечения мира и стабильности в регионе призываем к увеличению политических и дипломатических усилий», — добавил он.

В течение декабря хуситы в Йемене объявили, что запустили несколько ракет, включая и баллистическую, по Саудовской Аравии.