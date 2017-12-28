Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства об оказании гуманитарной помощи мусульманам рохинджа Мьянмы в Бангладеш в размере 500 тысяч долларов.

Как передает РИА Новости, текст документа опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.

«Министерству финансов Республики Казахстан выделить министерству иностранных дел… средства в сумме, эквивалентной 500 тысяч долларов США, для оказания официальной гуманитарной помощи мусульманам рохинджа Мьянмы в Бангладеш», — говорится в постановлении.

Средства на оказание гуманитарной помощи будут выделены из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Казахстана и других государств.