Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы эти сотни, тысячи, о которых я сейчас сказал (террористов-боевиков), вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными», — сказал Путин 28 декабря на встрече с военнослужащими Вооруженных сил России, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии.

Российский лидер подчеркнул, что дал указание директору ФСБ Александру Бортникову не церемониться с теми, кто подвергает опасности жизни российских граждан, в том числе сотрудников спецслужб.

«При работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил Путин.