Подходит к концу срок эксплуатации технического оборудования одной из первых станций Бакинского метрополитена «Шах Исмаил Хатаи», открытой в 1968 году.

Как сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев, в 2018 году эту станцию планируется закрыть на капитальный ремонт и реконструкцию.

«На станции будут заменены эскалаторы, проведен капитальный ремонт, возможно, будет изменен наземный вестибюль. Также планируется после реконструкции и ремонта станции задействовать на ветке «Шах Исмаил Хатаи – Джабар Джаббарлы» два новых состава производства французской компании Alstom», — сказал Н.Пашаев, отметив, что даты закрытия станции на ремонт и ее последующего открытия еще уточняются.