Турецкая версия всемирно известного мужского журнала GQ подвела итоги уходящего года, назвав «Людей года» в различных сферах деятельности.

Как передает 1news.az, «Спортсменом года» по версии журнала «GQ» назван азербайджанский спринтер Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию и ставший в этом году чемпионом мира на дистанции 200 метров в Лондоне, завоевав золотую медаль c результатом 20,09. Став чемпионом мира, Р.Гулиев поднял флаг Азербайджана.

Примечателен и тот факт, что именно Р.Гулиев украсил одну из пяти обложек GQ, посвященных «Людям года», став первым азербайджанцем, попавшим на обложку «старейшего мужского журнала в мире».