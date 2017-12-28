В Украине на днях разрешили потребительское валютное кредитование населения. Сделал это Верховный суд, который выписал под него целую правовую позицию. При этом единственным средством платежа в стране остается гривна, поэтому сам кредит должен предоставляться именно в ней. В тоже время кредитор имеет право устанавливать валютную привязку в договоре к доллару, евро или другой денежной единице — к какой пожелает, но исключительно по официальному курсу Нацбанка.

При этом до последнего времени суды низших инстанций в Украине становились на сторону людей, утверждая, что валютная привязка незаконна, и может быть признана ничтожной. Однако Верховный суд решил иначе.

Как напоминают украинские СМИ, ранее валютное кредитование физлиц запретили в Украине в ноябре 2011 года.

Является ли последнее решение Верховного суда Украины шагом вперед или шагом назад? Какова ситуация в Азербайджане и какие изменения в банковское законодательство стоит внести, учитывая, что проблема валютных кредитов стоит очень остро?

В беседе с Minval.az банковский эксперт Акрам Гасанов отметил, что решение Верховного Суда Украины однозначно шаг назад в контексте финансового суверенитета страны. По сути, оно означает, что наряду с гривной иностранная валюта тоже может быть мерой стоимости.

В Азербайджане до последнего времени вопрос тоже был неоднозначен, но именно Верховный Суд уже нашей страны в сентябре текущего года вроде поставил точку: валютная привязка незаконна. Но обо всем по порядку.

«Статья 19 Конституции Азербайджана гласит, что использование на территории страны в качестве средства платежа иных денежных единиц, помимо маната, запрещено. На самом деле, функция средства платежа сводится не только к средству обращения (инструмент оплаты товаров и услуг), но и мере стоимости (инструмент выражения стоимости). Но на практике конституционная норма некоторыми трактуется только как эквивалент средства обращения. Отсюда они делают вывод, что в манатах должна быть только оплата, а цена товаров и услуг может выражаться и в другой валюте. Тем самым, они оправдывают валютную привязку, когда цена выражается в иностранной валюте (обычно в долларах или евро), а оплата совершается в манатах по текущему курсу. Такое можно встретить даже в договорах, заключаемых со своими клиентами со стороны известных местных юридических фирм.

Даже если допустить правильность упомянутого понимания конституционного положения, практика валютной привязки противоречит требованию Гражданского кодекса Азербайджана. Так, в статье этого Кодекса сказано: «Денежное обязательство должно быть выражено в манатах. Если одной из сторон является иностранное физическое или юридическое лицо, стороны вправе определить денежное обязательство и в иностранной валюте, если это не запрещено законом».

Далее, статья 439.2 гласит: «Денежное обязательство в иностранной валюте, подлежащее погашению в Азербайджанской Республике, погашается в манатах, за исключением случаев, когда оговорена оплата в иностранной валюте». Таким образом, согласно Гражданскому кодексу между местными физическими и юридическими лицами не только оплата должна осуществляться, но и стоимость должна быть выражена исключительно в национальной валюте. А потому валютная привязка незаконна», — отмечает наш собеседник.

По его словам, это в том числе следует из решения Конституционного Суда Азербайджана от 14 мая 2015 года, где было однозначно указано, что в иностранной валюте денежное обязательство может выражаться только по договору кредита и договору банковского вклада (это исключение тоже далеко небесспорно и создало массу проблем для валютных заемщиков, а потому целесообразен возврат к этому вопросу, в том числе в законодательстве), а по всем остальным сделкам цена должна быть исключительно в манатах.

«Потребители у нас обычно сталкиваются с валютной привязкой в договорах розничной купли-продажи в рассрочку. Так, например, ее до недавнего времени практиковала компания “ABC Telekom” (сеть магазинов “Kontakt Home”). Именно поэтому эта компания требовала у граждан оплаты курсовой разницы после девальвации маната. Адвокатом этих потребителей был я. В результате длительных тяжб нам удалось в сентябре добиться в Верховном суде страны признания незаконности валютной привязки. Мы доказали, что валютная привязка, по сути, есть обход закона и означает выражение стоимости в иностранной валюте.

Это не означает, что валютная привязка исчезла из практики. Она по-прежнему есть. Но важный прецедент создан. Теперь при обжаловании такой привязки позиция суда будет предсказуемой. Просто надо, чтобы граждане знали и требовали свои права. Чем чаще это будет происходить, тем скорее отобьем охоту у тех, кто пытается обходить требования законодательства», — подчеркнул Акрам Гасанов.

Minval.az