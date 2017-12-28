Поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандагы и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» — Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

Как сообщает АПА, сегодня утром поиски продолжились. В поисках пропавших лиц принимают участие вертолет «Ми-17» авиаотряда министерства, поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС, альпинисты и горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС.

В связи с поисково-спасательной операцией в Северном региональном центре МЧС Азербайджана создан штаб, которым руководит начальник Северного регионального центра МЧС полковник Шахин Мирзаев.