В период, когда в окружении Фазиля Мамедова наблюдается переполох из-за его увольнения, его бизнес-империя находится на грани разрушения, у него требуют вернуть присвоенные государственные деньги, на одной из его роскошных вилл произошел сильный пожар. Инцидент произошел в селе Учтепе Гейгельского района. Об этом, как передает Minval.az, пишет газета «Ени Мусават».

«На въезде в село Учтепе есть большой двор с газоном, декоративными деревьями и виноградником, где стоят две виллы. Большинство жителей этого села занимаются торговлей в России, и об их финансовых возможностях ходят легенды. Но роскошные дома богатых жителей села не выдерживают конкуренции рядом с виллами Фазиля Мамедова и его заместителя и свата по совместительству Намика Алиева. Площадь их двора тоже несравнима со дворами местных жителей. Фазиль Мамедов занимал пост министра налогов 17 лет, а стаж работы его свата в налоговых органах превышает стаж торговли жителей Учтепе в России. Ну и что, что те зарабатываю деньги на бизнесе, а Фазиль Мамедов – на предпринимателях?

В свое время дым из труб этих роскошных вилл, построенных на территории воинской части Закавказского военного округа, был виден на дороге Баку-Шамкир, будто бы подожгли большой стог сена», — пишет издание.

Когда сотрудники газеты доехали до виллы, там работала бригада пожарных Гейгельского районного управления пожарной охраны. Около 10 пожарных машин пытались потушить огонь. Сельские жители помогали пожарным. Возгорание произошло в расположенной во дворе сауне. Но стараний пожарных, местных жителей и охранников оказалось недостаточно для тушения пожара. Подаваемая с напором вода из пожарных машин не могла потушить пламя. С огнем боролись 3-4 часа, а на дороге перед виллами образовались пробки и собрались толпы людей. Все спрашивали о причинах возгорания на вилле уволенного Фазиля Мамедова, отмечает газета.

«Возгорание в сауне произошло также внезапно, как в многоэтажном жилом здании в Бинагадинском районе в 2015 году, а потушить его не удавалось. Создавалось впечатление, что совладать с огнем не удастся. Спасти сауну Фазиля Мамедова и Намика Алиева так и не удалось. Пожарным не хватало воды для тушения пожара, хоть они и поставили насосы в водные каналы и реку вокруг вилл. В результате, постройка полностью сгорела. Сауна, на строительство которой экс-министр потратил миллионы, за несколько часов превратилась в пепел.

Пока Фазиль Мамедов был министром, никто не слышал, чтобы горела его многочисленная собственность. Всего через 20 дней после увольнения министра, на принадлежащей ему и его свату, имя которого упоминается в деле выведенных из страны 4,5 миллионов манатов, вилле происходит пожар. Не верится, что это произошло из-за короткого замыкания. Наверняка, построившие такую сауну министр и его заместитель не пожалели денег и на противопожарную безопасность. Значит, вполне возможно, что поджег мог быть умышленным», — резюмирует газета.