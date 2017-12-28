Азербайджанские пограничники задержали наркокурьера при попытке незаконно провезти из Ирана наркотических веществ общим весом 13,79 кг, сообщает в четверг Госпогранслужба Азербайджана.

«Сотрудники ГПС 25 декабря 2017 года в 23:00 по местному времени предотвратили попытку провезти в Азербайджан из Ирана наркотических веществ. Была выявлена преступная группа, которая в сговоре с гражданами Ирана. В результате операции был задержан гражданин Азербайджана Алышов Агиль (1991 г.р.). У задержанного изъято 1 кг гашиша, 7,445 кг опиума и 5,345 кг героина.», — отмечается в сообщении.

Остальные члены преступной группы, воспользовавшись сложным рельефом и темным временем суток, смогли скрыться от преследования. В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия с целью их задержания и привлечения к ответственности.