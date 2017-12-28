Вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана, мирного урегулирования наборно-карабахского конфликта продолжает оставаться основным приоритетом внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подводя итоги года на пресс-конференции.

«Приоритеты, определенные президентом Ильхамом Алиевым, в 2017 году продолжили курс внешней политики Азербайджана. В этом направлении важное место занял вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана, вопрос мирного урегулирования наборно-карабахского конфликта, сохранения региональной безопасности, равно как вопросы сотрудничества на Каспии, регионе, защиту прав граждан, позитивный имидж на международной арене», — заявил Гаджиев.

По его словам, министерствои иностранных дел проводилась работа по предотвращению фактов нарушения прав Азербайджана за рубежом, борьбой с информационной войной, в том числе развернутой в результате армянской пропаганды

«Армения продолжала предпринимать попытки по срыву переговорного процесса путём провокаций, в том числе проведя так называемый «референдум», который не был признан никем. Международное сообщество в ответ на эту провокацию ещё раз однозначно поддержало территориальную целостность Азербайджана», — заявил Х. Гаджиев.