Турция ответила отказом на требование Международного уголовного суда об аресте и выдаче президента Судана Омара Аль-Башира во время его визита в Стамбул для участия в саммите Организации исламского сотрудничество (ОИС).

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Тренд со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в ходе недавнего саммита ОИС в Стамбуле, посвященного вопросу Иерусалима, Международный уголовный суд направил письмо с требованием арестовать аль-Башира и выдать его Международному уголовному суду.

«Так как Турция не является членом этой международной организации, мы просто проигнорировали это обращение», — сказал Эрдоган.

Отметим, что 21 июля 2008 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре, где, как утверждается, проводились этнические чистки. Таким образом, Омар аль-Башир стал первым действующим главой государства, против которого было выдвинуто обвинение со стороны органа международной юстиции. Это решение Международного уголовного суда подверглось критике со стороны членов Лиги арабских государств, Африканского союза, Движения неприсоединения, которые отказались его исполнять.