Власти Ирака на два месяца продлили запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, введенный из-за отказа правительства региона передать аэропорты под контроль Багдада, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rudaw.

Как заявил исполняющий обязанности министра транспорта в региональном правительстве Мавлуд Бавамурад (Mawlud Bawamurad), решение о продлении запрета распространяется на международные аэропорты в Эрбиле и Сулеймании. «Очень жаль, что правительство Ирака приняло это решение, несмотря на то, что ожидается начало переговоров по решению проблем», — сказал он телеканалу.

Ранее управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 29 сентября. Это решение последовало за ультиматумом правительства Ирака, потребовавшего от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты. Ультиматум был выдвинут после референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным. Как отмечает телеканал, запрет на авиасообщение был введен сроком до 29 декабря.