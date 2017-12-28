Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в настоящее время у Вашингтона плохие отношения с «возрождающейся» Россией.

Как передает Газета.ру, об этом он написал в своей статье для The New York Times.

Тиллерсон заявил, что «по России у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело».

«Сегодня у Соединенных Штатов плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши выборы и в другие», — написал он.