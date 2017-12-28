Министерство культуры и туризма Азербайджана весной и осенью 2018 года проведет в Баку шопинг-фестивали.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил глава ведомства Абульфас Гараев.

«Бакинский шопинг фестиваль, проведенный впервые в 2017 году, стал важным новшеством в сфере туризма. Весной и осенью следующего года будут проведены новые фестивали», — сказал А.Гараев на заседании коллегии министерства, посвященного итогам 2017 года.

Как сообщалось ранее, оборот в рамках I шопинг-фестиваля, который проходил с 10 апреля по 10 мая в Баку, составил 18 млн манатов.

Второй шопинг-фестиваль прошел с 15 октября по 15 ноября. В рамках II-го шопинг-фестиваля были приобретены товары на сумму 33,8 млн манатов.

Проведение шопинг-фестиваля направлено на развитие туризма в Азербайджане.