Киев в среду в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев.

Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой [Романа] Сущенко, [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Станислава] Клыха, [Николая] Карпюка и многих других», — приводит его слова украинское издание «Страна».