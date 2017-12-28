Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации армянскими сепаратистами поселка Кяркиджахан, который представлял стратегическое значения для города Ханкеди и прилегающих районов.

Как сообщает АПА, 28 декабря 1991 года с захватом поселка Кяркиджахан завершилась оккупация Ханкенди. До оккупации оборону Кяркиджахана обеспечивали отряды самообороны, сформированные из местных сельчан, недавно созданной полиции и группы военных Национальной Армии.

В результате наступления армян, использовавших военную технику и тяжелое вооружение, оборонявшим Кярджахан пришлось отступить. Благодаря тому, что отряды самообороны некоторое время могли сдерживать наступление армян, удалось вывести из поселка мирное население.

До оккупации население этого поселка составляло 1796 человек, 350 хозяйств. В Кяркиджахане разрушены 2 средние школы, один детский сад, библиотека, клуб, АТС, 10 магазинов, поликлиника, 5 производственных цехов и другие объекты быта.

В боях за Кяркиджахан и прилегающие районы погибло 34 человек, 150 человек получили ранения различной степени тяжести. Из ставших шехидами жителей Кяркиджахана 3 женщины, 2 ребенка.