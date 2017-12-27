Композитор Владимир Шаинский будет кремирован и похоронен только после 10 января будущего года.

В настоящее время планируется, что похороны пройдут в городе Сан-Диего (штат Калифорния), где композитор жил последние годы. Об этом ТАСС сообщила вдова Светлана Шаинская.

«Это будет, наверное, здесь, и только после 10 января, потому что сейчас праздники, а они должны выдать сначала сертификат (свидетельство о смерти — прим. ТАСС), потом делать кремирование, но для всего этого должны быть рабочие дни, а сейчас многие на каникулах», — пояснила она.

По словам Шаинской, окончательного решения относительно места и сроков похорон еще не принято. «Пока решается этот вопрос, все в подвешенном состоянии», — заметила Светлана. В то же время со стороны Минкульта РФ или Союза композиторов с вдовой никто не связывался по поводу возможности захоронения в России. «Насколько я знаю, какое-то движение есть, переговоры ведутся, но, видимо, так как Новый год, на меня никто не выходил, со мной никто не связывался», — заметила она.

«Поэтому пока я действую по своему плану, но если будут какие-то предложения из России, и достойные предложения, тогда буду смотреть, тем более процедура с кремированием затягивается, и время есть», — добавила Шаинская.

Ранее вдова рассказала, что сам композитор не оставил никакого завещания о месте захоронения. «Он не очень любил об этом говорить, — вспоминает Светлана. — Он все время шутил и очень хотел жить».

Владимир Шаинский был доставлен в больницу Сан-Диего 15 декабря после того, как почувствовал себя плохо, и с тех пор уже больше не приходил в сознание. Ночью 25 декабря он умер на 93-м году жизни после продолжительной болезни. В 2008 году Шаинский был прооперирован по поводу онкологии (рак мочевого пузыря).