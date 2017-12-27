Израиль будет противодействовать закреплению иранских вооруженных сил в Сирии и попыткам наладить производство высокоточного оружия в соседней стране.

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии посвящения в летчики новых боевых пилотов ВВС Израиля на авиабазе «Хацерим» на юге страны.

«Мы охраняем свою безопасность, придерживаясь четкой политики: мы не допустим, чтобы силы иранской армии обосновалась в Сирии, чтобы напасть на нас», — сказал глава израильского правительства. — Мы будем действовать, чтобы предотвратить производство точного и смертоносного оружия, нацеленного против нас». Высказывания Нетаньяху распространила в среду его канцелярия.

Премьер отметил, что Израиль «упорно работает над укреплением своей мощи в небе, на суше, на море, в киберпространстве и в разведке». «Сегодня ВВС [Израиля] находятся на пике своих возможностей, имея самые лучшие инструменты и технологии, самые лучшие в мире самолеты, самых лучших в мире летчиков, а также способность защиты и нападения — огромную огневую мощь, способную при необходимости достичь как ближних, так и дальних целей», — предупредил Нетаньяху.