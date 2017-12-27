Для начала деятельности Агентства продовольственной безопасности с первого января 2018 года создана вся необходимая правовая база, сказал председатель Комиссии по продовольственной безопасности, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов на очередном заседании комиссии.

Как передает Тренд, по его словам, Комиссия по продовольственной безопасности была создана для обеспечения деятельности Агентства продовольственной безопасности.

«Уже назначен председатель Агентства продовольственной безопасности, и оно начнет свою деятельность с первого января. Таким образом, деятельность Комиссии по продовольственной безопасности будет приостановлена», — сказал Ахмедов.

Ахмедов добавил, что Комиссия по продовольственной безопасности в течение текущего года активно участвовала в создании Положения Агентства продовольственной безопасности, которое было утверждено главой государства.

«Кроме того, комиссия провела разделение полномочий между соответствующими структурами и, подготовив соответствующий документ, представила его в Кабинет министров. Естественно, над данным документом необходимо заново поработать. Я полагаю, что после завершения всех работ данный документ также будет утвержден и на его основе Агентство продовольственной безопасности начнет свою деятельность. Также был подготовлен и представлен главе государства проект закона «О продовольственной безопасности», который в ближайшее время будет направлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана», — сказал вице-премьер.