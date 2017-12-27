Решением Бакинского апелляционного суда Demirbank признан банкротом.
Как сообщает АПА, Фонд страхования вкладов (ADIF) назначен ликвидатором Demirbank.
Решением Бакинского апелляционного суда Demirbank признан банкротом.
Как сообщает АПА, Фонд страхования вкладов (ADIF) назначен ликвидатором Demirbank.
Дата: 2017/12/27 21:39
Раздел: Азербайджан, Экономика
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