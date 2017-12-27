Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в фейсбуке заблокировали из-за того, что он был внесен в санкционный список США, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорится в комментарии.