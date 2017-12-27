Полиция Вашингтона проводит расследование после сообщений о стрельбе около метро «Геллери-Плейс», передает «Газета».
Отмечается, что подозреваемый — темнокожий мужчина средних лет.
Информации о пострадавших не поступало.
Дата: 2017/12/27 19:50
Раздел: Мир
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