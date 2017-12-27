Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана будет обязан передавать документы по фактам легализации валюты и прочего имущества, полученного преступным путем, в соответствующий орган уголовного преследования.

Это следует из указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об изменениях в «Положение о Государственном таможенном комитете», подписанного в среду.

Как передает Тренд, согласно указу, ГТК, в случае обнаружения при вывозе из Азербайджана или ввозе в страну валюты следов легализации денежных средств и прочего имущества, полученного преступным путем, а также финансирования терроризма, должен принять меры для сохранения и изъятия следов преступления и передать полученные документы в соответствующий орган уголовного преследования.

Кроме того, ГТК обязан сообщить об обнаруженных фактах в орган финансового мониторинга.